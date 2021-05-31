"التموين": 90% من أطفال مصر يستفيدون من الدعم.. ولأول مرة مخزون القمح يكفي 6 أشهر

كتب- نشأت علي:

قال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن مخزون القمح لأول مرة يكفي لمدة 6 أشهر، وإن مخزون الزيت يكفي لمدة 5 أشهر، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الزيت عالميًّا لمستوى غير مسبوق، لافتًا إلى أن سعر طن فول الصويا ارتفع من 840 دولار في يناير الماضي إلى 1420 دولارًا حاليًّا، وشهد سعر طن زيت عباد الشمس زيادة بلغت نسبتها 55%؛ حيث بلغ سعره 1550 دولارًا.

وأشار يوسف إلى أن مخزون محصول الأرز يكفي لمدة 7 أشهر، والسكر لمدة 5 أشهر، والفول لمدة 4 أشهر، والدواجن المجمدة لمدة 4 أشهر، واللحوم الحية لمدة 23 شهرًا، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية نجحت في تسويق نحو 3 ملايين و270 ألف طن من القمح المحلي حتى الآن ولا يزال التسويق مستمرًّا، مشيرًا إلى أن المزارع يحصل على مستحقاته خلال 72 ساعة فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد السيد، وكيل اللجنة؛ لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021/2022.

وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول عام 2022، مشيرًا إلى أن محصول الأرز يكفي الاستهلاك المحلي، وأنه يتم التعاقد مع المزارعين على مدار العام، موضحًا أن هناك خطة للتوسع في مساحة الأراضي المزورعة قمحًا.

وكشف يوسف عن حجم المستفيدين من دعم السلع التموينية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن، ويستفيد من دعم السلع الغذائية بالتموين نحو 64 مليون مواطن، لافتًا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد أن المستفيدين من دعم الخبز ودعم التموين يضمون نحو 90% من أطفال مصر، ما يعني أن 90% من أطفال مصر تحت مظلة الدعم التمويني.

ولفت يوسف إلى أن دعم السلع التموينية خلال العام المالي الجديد 2021/2022 بلغ نحو 87 مليارًا و222 مليون جنيه، مقابل 84 مليارًا و487 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/2020؛ منها 50 مليارًا و622 مليون جنيه لدعم الخبز، مقابل نحو 48 مليار جنيه بالعام الجاري، و36.6 مليار جنيه لسلع التموين مقابل 36.5 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.

وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية إلى أن حجم ما تم إنفاقه منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا وحتى فبراير 2020لتدبير السلع الغذائية الاستراتيجية، حيث تم توجيه نحو 55 مليار جنيه لهذا الغرض؛ منها 28.5 مليار جنيه لتوفير القمح، و13.7 مليار جنيه لاستيراد الزيت الخام، و5.9 مليار جنيه لشراء الزيت المحلي الخام، و2.6 مليار جنيه للأرز.