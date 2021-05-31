عبء على الجهاز الإداري للدولة.. نواب بـ"الشيوخ" يرفضون "إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"

كتب- نشأت علي:

رفض النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، قائلًا: "أعلن اعتراضي على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة لإصداره".

وقال عاشور، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، إنه تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولا بد أن يوجه كل الدعم المالي إلى وزارة الصحة؛ لمواجهة الأزمات وتقوم بمهامها.

ورفضت النائبة هيام فاروق، مشروع القانون، قائلةً: "لا يخفى على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها".

وقالت فاروق: أري توجيه الموارد المالية إلى صندوق الطوارئ الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والأزمات دون إضافة أعباء على الجهاز الإداري للدولة.

ورفض النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب، الموافقة على مشروع القانون، مشيدًا بجهود الدولة في توفير كل الاحتياجات للمنظومة الصحية، وجهودها الكبيرة في مواجهة الوباء.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل؛ لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

ويستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.