صور.. بروتوكول تعاون بين البيئة والبنك الأهلي لدعم حملة "إيكو إيجيبت" للسياحة البيئية

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري لدعم حملة "إيكو إيجيبت" للسياحة البيئية بحضور قيادات الوزارة والبنك المعنية.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون، لافتة إلى أنه يعكس بداية جديدة للعمل البيئىي بدعم البنك الأهلي كراعي استراتيجي للحملة وأحد أهم البنوك الوطنية والقطاع المصرفي للعمل البيئي ولحماية التنوع البيولوجي والمساهمة في الترويج للسياحة البيئية محليا وعالميا.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الملف البيئي شهد العديد من التحولات الهامة خلال الفترة الحالية منها دعم القطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص للعمل البيئي والدور التشاركي للحفاظ على الموارد الطبيعية والاتجاه نحو رؤية مشتركة - محلياً ووطنياً وعالمياً لدعم توجه الدولة في حماية البيئة والتنوع البيولوجي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت فؤاد، على أن العمل البيئي لن يحقق أهدافه دون تضامن كافة القطاعات ومن أهمها القطاع المصرفي ليكون داعما للعمل والاستثمار الأخضر في مصر لخلق مناخ اقتصادي وطني واعٍ يساهم في حماية البيئة ومواردها الطبيعية، موضحة أن البنك الأهلي يعتبر أحد أهم شركاء العمل البيئي بالقطاع المصرفي ويعمل على فتح الباب لمزيد من الشركاء الوطنيين في هذا القطاع.

وأضافت فؤاد، أن وزارة البيئة كان لديها تكليفات حكومية بالتركيز على الحفاظ على الموارد الطبيعية وكان النموذج الأسهل والأهم هو المحميات الطبيعية المليئة بالكنوز والثروات، وهو ما دفع وزارة البيئة إلى التعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام بإطلاق حملة (ECO Egypt) كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، حيث تهدف الحملة إلى دعم السياحة البيئية الفريدة في مصر والتشجيع على زيارة المحميات الطبيعية والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين بما يتضمنه من تراث يميزهم ويجعلهم محورا أساسيا لحماية البيئة والتنوع البيولوجي بالمحميات.

من جانبه أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الحفاظ على البيئة ومواردها هو هدف من أهداف التنمية المستدامة، وحق للأجيال الحالية والقادمة، وهو جزء رئيسي من استراتيجية البنك الأهلي، لافتا إلى أن البنك يتحمل هذه المسؤولية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة لإرساء قواعد العمل المشترك لتفعيل مفهوم المسؤلية الاجتماعية والبيئية للبنك من أجل حماية ثروات مصر الطبيعية وتنوعها البيولوجي، مضيفا أن التعاون مع وزارة البيئة ممتد منذ التسعينيات في مجالات مختلفة.

وتابع: نظراً للحركة التنموية التي تشهدها مصر منذ حوالي 7 سنوات والتوجه نحو الاهتمام بالبيئة والصناعة والسياحة سيستمر التعاون في مجالات عديدة مختلفة لتحقيق الأهداف القومية، وتقدم عكاشة بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على مجهوداتها الكبيرة لخدمة العمل البيئي في مصر، والعاملين بالبنك لمجهوداتهم الكبيرة التي ولدت أرباحاً ساهمت في دعم البنك لمثل هذه البرامج والأنشطة.

وقع البروتوكول كل من الدكتورة إيناس محمد أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.