رسميا.. إقامة معرض الكتاب 30 يونيو المقبل

كتب- مصراوي:

حسمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجدل الدائر حول إقامة الدورة الـ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من عدمها، بعد الجدل الذي ثار خلال الأيام القليلة الماضية حول مصير الدورة الجديدة.

ووفق بيان رسمي صدر عن الهيئة منذ قليل، ستعقد اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اجتماعا مهما غدا الثلاثاء، لاستعراض الآليات التنفيذية لإقامة الدورة الـ ٥٢ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣٠ يونيه الجاري حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وسيناقش الاجتماع، عددا من الضوابط والآليات التي سيتم اتخاذها لإقامة الدورة المقبلة، لتتناسب مع الظروف الصحية العامة الخاصة بجائحة كورونا، وعلى رأسها تحقيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية وغيرها.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أكدت أن الدورة المقبلة تأتي تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، ووقع اختيار اللجنة على الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض هذا العام.

ولأول مرة تقرر اللجنة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل، ووقع اختيارها على الكاتب عبد التواب يوسف، كما رأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، إضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.​