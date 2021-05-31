"الزراعة": ضبط 105 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك خلال مايو 2021

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وَفق تقرير تلقاه اليوم الإثنين، من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو؛ إن إجمالي المضبوطات بلغ نحو 105 أطنان و448 كيلوجرام لحوم.

وأضاف الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1015 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ولفت محمود إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني؛ من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.