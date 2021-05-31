خدمة الأشقاء شرف.. برلماني يحيي أهالي شمال سيناء والعاملين بمعبر رفح لمساعدة الفلسطينيين

كتب- نشأت علي:

قال إبراهيم أبو شعيرة، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب شمال سيناء، إنه يحيي الرئيس السيسي والشعب المصرى بصفة عامة وشعب وشباب شمال سيناء بصفة خاصة، على دعمهم الكبير والمتواصل للأشقاء الفلسطينيين ورفع شعار "خدمة الأشقاء شرف".

وأضاف أبو شعيرة، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا الشعار المصري والقومي والعربي الذي رفعه أهالي شمال سيناء تجلى في أعظم صوره أمام العالم كله وهم يواصلون بكل إخلاص ووطنية دعمهم جهود الدولة بكل مؤسساتها لتقديم الخدمة والرعاية للأشقاء الفلسطينيين الذين يصلون تباعًا لتلقي العلاج في مستشفيات شمال سيناء والقاهرة، قادمين من قطاع غزة عن طريق معبر رفح بالتزامن مع استمرار فتح منفذ رفح وتدفق المساعدات الإنسانية القادمة من مصر على الأراضي الفلسطينية.

ووجه النائب تحية من القلب إلأى جميع أعضاء الجيش الأبيض داخل المنظومة الصحية المصرية من أطباء وأطقم تمريض الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً داخل مستشفى العريش العام التي يواصل تقديم الخدمة الطبية للجرحى الفلسطينيين الذين سبق وصولهم إلى المستشفى، ويقدم الخدمة الطبية فريق من الأطباء من كبرى المستشفيات الجامعية لإجراء عمليات جراحية عاجلة للبعض منهم، ويقوم فريق طبي متخصص بمتابعة كل حالة ويجري تحويل بعض من الحالات لاستكمال العلاج بمستشفى قصر العيني بالقاهرة.

وأشاد أبو شعيرة بجهود فرق الهلال الأحمر من المتطوعين الشباب الذي تواصل على بوابة منفذ رفح لتسلم كل المساعدات القادمة من مصر ومن دول أخرى عن طريق مصر وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في ساحة منفذ رفح، إضافة إلى دور شباب المتطوعين أثناء تسليم المساعدات والقيام بجهد تفريغ الشاحنات وتحميلها في شاحنات الهلال الأحمر الفلسطيني، وهي مساعدات إنسانية تتضمن الاحتياجات الطبية والغذائية الطارئة.

ووجه أبو شعيرة التحية للشباب المتطوعين بالعريش الذين يقومون بطبخ وتجهيز وجبات طعام يومية مخصصة لأطقم وفرق خدمة الجرحى الفلسطينيين القادمين من الجانب الفلسطيني عن طريق منفذ رفح لتلقي العلاج والرعاية الصحية بالمستشفيات المصرية من خلال تخصيص مكان مجهز كمطبخ يتم فيه إعداد الوجبات طازجة ثم نقلها فورًا إلى الأطقم الطبية والإسعاف وفرق الهلال الأحمر بمنفذ رفح البري والفرق المماثلة لها في مستشفى العريش العام.