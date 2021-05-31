غدا.. اللجنة العليا تناقش آليات إقامة معرض الكتاب

كتب- مصراوي:

قال بيان صادر عن هيئة الكتاب، إن اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء.

وبحسب البيان يأتي ذلك لاستعراض الآليات التنفيذية لإقامة الدورة الـ ٥٢ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣٠ يونيه الجاري حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

الاجتماع سيكون بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.​