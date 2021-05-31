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كيف نستمطر الرحمات الربانية؟.. ننشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة

03:05 م الإثنين 31 مايو 2021
كيف نستمطر الرحمات الربانية؟.. ننشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون حول "كيف نستمطر الرحمات الربانية؟"، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، علي جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وجاء نص خطبة الجمعة المقبلة كما يلي:

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وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الرحمات الربانية فيروس كورونا

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