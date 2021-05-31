الأعلى في أفريقيا.. تركيب أول قطع زجاجية لواجهة البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، عدة أثناء تركيب، قِطع زجاجية في واجهة البرج الأيقوني، بالمنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك: الحمد لله تركيب أول قطع زجاجية في واجهة البرج الأيقوني، بالمنطقة المركزية للأعمال CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يتم تنفيذ 20 برجًا بأنشطة مختلفة من ضمنها البرج الأيقوني بالمنطقة المركزية، والذي سيكون الأعلى في أفريقيا، حيث وصلت عمليات التنفيذ الآن للدور الـ74 بارتفاع 360 مترًا، ومن المقرر أن يصل ارتفاعه لنحو 400 متر.

وتقدر استثمارات منطقة الأبراج في العاصمة بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي من أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم.