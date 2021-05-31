وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة دائري القاهرة الكبرى -صور

كتب- مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، يرافقه محافظ القاهرة ورئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة لمشروع التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مواقع وقطاعات المشروع المختلفة.

واطلع الوزير على التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم في سير وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير والتي تقوم بها الهيئة العامة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة، واطمئن على حصول قاطنيها على التعويض الذي حددته الجهات المعنية، وفقًا للقانون.

بدأ الوزير الجولة بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، وتابع التقدم في أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد؛ حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.

ووجه الوزير بإزالة كل التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية- طرة، وكذلك إعادة تخطيط منطقة سوق السيالة، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مطلع من البحر الأعظم إلى الطريق الدائري؛ تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين.

وشدد وزير النقل على أن أي قطاع يتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخرسانية به يتم وضع طبقة الأسفلت وتشطيبه فورًا لتسهيل الحركة المرورية على الطريق.

ووجه الوزير بضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، وأن تتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كل الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية.

وتفقد الوزير المسافة من المريوطية حتى نفق سعد الدين الشاذلي؛ حيث أكد استكمال كل أعمال النيوجرسي في المسافة من المريوطية حتى محور 26 يوليو وسرعة الانتهاء من الدراسة المتكاملة الخاصة بالاستغلال الأمثل لكل المساحات الموجودة أسفل الكباري؛ خصوصًا أسفل الطريق الدائري، كما وجه برفع كفاءة محور صفط اللبن.

وتابع الوزير أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى الإسكندرية الزراعي بطول 15 كم، ووجه بسرعة البدء في تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي.

وشملت جولة وزير النقل تفقد كوبري مسطرد، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي.

وأكد الوزير سرعة البدء في إنشاء المطالع والمنازل الجديدة للكوبري لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد- بلبيس- الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

وتابع وزير النقل أعمال تنفيذ المسافة حتى نفق سعد الدين الشاذلي حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجار الانتهاء من توسعة المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وتوسعة جميع الكباري في هذه المسافة.

واطلع الوزير خلال هذه المسافة على معدلات تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترًا، بالإضافة إلى كوبري المرج، الذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمُر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج).

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ؛ حيث يتم إنشاء مطالع ومنازل في الاتجاهين لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام وكذلك سرعة صيانة الدورانات للخلف في منطقة سعد الدين الشاذلي وتوسعة وتطوير مداخل طريق الإسماعيلية من الطريق الدائري.

وتفقد الوزير تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق وكذلك تكثيف كل الأعمال على مدار الساعة؛ خصوصًا مع أهمية أعمال التطوير التي ستسهم عند الانتهاء منها في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الآثار البيئية السلبية.

وأشار وزير النقل إلى أنه بعد الانتهاء من هذه الأعمال سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه؛ حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالًا وجنوبًا إلى جانب الكوبرى الحالي، مشيرًا إلى أن خطة تطوير الطريق تشمل أيضًا منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق لتحقيق السيولة المرورية به، واستخدام المركبات المطالع والمنازل للوصول إلى المواقف أسفل الطريق، مضيفًا أنه روعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًّا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارة لمسارات ومحطات أوتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.

وأوضح وزير النقل أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي (ITS)، ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام.