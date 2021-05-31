من الأوتوستراد للمريوطية.. 29 صورة جوية ترصد الطريق الدائري

الأعلى في أفريقيا.. تركيب أول قطع زجاجية لواجهة البرج الأيقوني بالعاصمة

كتب مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه محافظ القاهرة ورئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة لمشروع التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى جولة تفقدية بمواقع وقطاعات المشروع المختلفة.

واطلع الوزير على التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم في سير وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير والتي تقوم بها الهيئة العامة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة واطمئن على حصول قاطنيها على التعويض الذي حددته الجهات المعنية وفقاً للقانون.

وبدأت الجولة بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم و تابع الوزير التقدم في أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد و المطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بالطريق.

ووجه الوزير بإزالة كافة التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة وكذلك إعادة تخطيط منطقة سوق السيالة بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مطلع من البحر الأعظم إلى الطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين. كما شدد الوزير على أن أي قطاع يتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخرسانية به يتم وضع طبقة الأسفلت وتشطيبه فوراً لتسهيل الحركة المرورية عاى الطريق.

كما وجه الوزير بضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، وأن يتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية.

وتفقد المسافة من المريوطية حتى نفق سعد الدين الشاذلي، حيث أكد وزير النقل على إستكمال كافة أعمال النيوجرسي في المسافة من المريوطية حتى محور 26 يوليو وسرعة الانتهاء من الدراسة المتكاملة الخاصة بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات الموجودة أسفل الكباري وخاصة أسفل الطريق الدائري كما وجه برفع كفاءة محور صفط اللبن.