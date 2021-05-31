عبدالرزاق يرفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ.

ولم يتم تحديد موعد عودة الجلسات للانعقاد، معلنا أنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة.

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية.

وتتضمن للقانون المادة التي تتعلق بإختصاصات مجلس إدارة الصندوق.

وجاء نص المادة كالتالي:

مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه ، وتصريف أموره وإدارة الأأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على الأخص ما يأتي:

-الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.

- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

- اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.

- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.

- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تقدم للصندوق.

- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى.

- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجس الأمناء.

- النظر في كل كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الصندوق.​