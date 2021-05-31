اقتصادية النواب توافق على تعديل اتفاقية منحة أمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد السيد، وكيل اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والذى يقضى بزيادة قيمة المنحة من 27 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، بزيادة قيمتها بلغت 22 مليون جنيه.

وأبدى أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تخوفهم من عدم الاستفادة من أموال المنحة، وطلبت اللجنة من وزارة التعاون الدولى بيان كتابي بشأن البرنامج الزمنى لتنفيذ الاتفاقية والجهات المستفيدة منها والأنشطة التي يتم تنفيذها.​