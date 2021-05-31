رئيس "علمية كورونا": لم نخصص عزلًا مستقلًا لمصابي "الفطر الأسود"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة "لم تخصص مكانًا خاصًا بمستشفى عام أو خاص لمرضى الفطر الأسود".

يأتي ذلك ردًا على إعلان مستشفى النجيلة بمطروح، تخصيص عزل خاص لاستقبال حالات الإصابة بالفطر الأسود.

وقال حسني في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين: "أي مريض بالفطر الأسود لا يحتاج لغرفة عزل مستقلة، بل هناك غرف بأي مستشفى لمنع العدوى ويتم التشخيص من الأطباء مثل أي مريض آخر".

وشدد حسني على توفير لدينا كل الأنواع العلاجية الحديثة الموجودة على مستوى العالم، لمصابي الفطر الأسود.