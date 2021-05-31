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غداً.. مؤتمر صحفي لوزيرة الثقافة لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة

01:31 م الإثنين 31 مايو 2021
غداً.. مؤتمر صحفي لوزيرة الثقافة لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

كتب- مصراوي:

تعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2020/2021، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. بحسب بيان صحفي.

واتخذت وزارة الثقافة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم، وتدابير وقائية، فضلا عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كافة الاتجاهات، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً بسبب فيروس كورونا.

وسوف يُخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة في المجالات الثلاثة الرئيسية: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص، بالإضافة إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.

جدير بالذكر أن اجتماع هذا العام سيشهد حلًّا لمشكلة سنة الفراغ فيما يتعلق بجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية، بحيث يكون هناك توافق في سنوات المنح بين الجائزتين المشار إليهما وجائزة النيل وجائزة التفوق.

كما سيشهد الاجتماع هذا العام الموافقة على إعادة تشكيل شعب لجان المجلس الأربع بعد إضافة شعبة السياسات والتنمية الثقافية، وهي الشعبة التي تم استحداثها في إطار هيكلة لجان المجلس واللائحة الجديدة لتضاف إلى شعب الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

إيناس عبد الدايم جوائز الدولة الفائزين بجوائز الدولة دار الأوبرا المصرية مؤتمر صحفي

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