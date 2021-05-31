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وصلنا للاستقرار.. رئيس علمية كورونا يكشف مستجدات الوضع الوبائي

01:18 م الإثنين 31 مايو 2021
وصلنا للاستقرار.. رئيس علمية كورونا يكشف مستجدات الوضع الوبائي

فيروس كورونا في مصر

كتب – أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، مستجدات الوضع الوبائي لكورونا في مصر بالموجة الثالثة للجائحة.

وقال حسني في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، إن الحالة الوبائية "مستقرة حالياً، بعدما وصلنا إلى حالة استقرار نتيجة وعي المصريين وجهود الدولة التي بذلتها للسيطرة على المرض".

ووجه رئيس اللجنة العلمية رسالة للمواطنين قائلًا: "أرجو من المصريين أن يستمروا في وعيهم لكي نصل إلى تقليل الأعداد، وخفض نسب الإصابة والوفيات".

كما ناشد حسني بضرورة التقدم للحصول على التطعيم بلقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالفيروس.

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