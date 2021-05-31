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وزير القوى العاملة يتابع ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

12:00 م الإثنين 31 مايو 2021
وزير القوى العاملة يتابع ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وزير القوي العاملة محمد سعفان

كتب- مصراوي:

اجتمع محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير أسبوعيًا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بالوزارة والمديريات.

وتابع الوزير الإجراءات المتبعة للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وما يخص البرامج التدريبية المعدة للموظفين، وموقف التدريبات المتخصصة، وتقديم تقرير أسبوعي حول المستجدات قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير على ضرورة إعداد بيان بشئون العاملين بمديريات القوى العاملة، والدورات التدريبية التي حصلوا عليها، وذلك لإعداد قاعدة بيانات كاملة، تسهيلاً لعملية الاختيار للوظائف القيادية بالديوان لمن تنطبق عليهم الشروط.

كما شدد الوزير على تقديم الأفكار الجديدة لتطوير الموقع الإلكتروني، والمنظومة الرقمية من الإدارات المركزية، في موعد أقصاه 15 يوليو القادم، حتى يتسنى إضافة البيانات المطلوبة وإتاحتها على المنظومة قبل الانتقال للعاصمة الجديدة.

محمد سعفان العاصمة الإدارية الجديدة فيروس كورونا البرامج التدريبية

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