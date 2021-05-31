بالأسماء.. ننشر تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

قرر مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق الموافقة على تشكيل لجنة القيم.

وتكونت اللجنة من 14 عضوا جاءت كالتالي: محمود عبدالعليم حافظ من حزب مستقبل وطن وهاني محمد إبراهيم العسال من حزب الحركة الوطنية ومحمد أحمد ماهر من حزب مصر الحديثة وفرج فتحي فرج علي من حزب مستقبل وطن وحسين عبدالمجيد محمد عثمان من حزب حماة الوطن وأحمد عبدالماجد من حزب الشعب الجمهوري وعبدالرحيم كمال طه من حزب مستقبل وطن وإيهاب وهبة لبيب من حزب الشعب الجمهوري وهند جوزيف من حزب مستقبل وطن وهاني يوسف من حزب المؤتمر ورأفت زكي من حزب مستقبل وطن وجمال عبدالظاهر إسماعيل من حزب مستقبل وطن ودينا محمد من حزب مستقبل وطن وحازم عباس الجندي من حزب الوفد الجديد. .

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه وفقا للائحة المجلس فإن لجنة القيم تشكل من 14 عضوا يكون نصفهم على الأقل من غير الحزب الحاصل علي الاغلبية وأنه وفقا لما انتهت إليه اللجنة العامة لمجلس الشيوخ والتي عقدت اجتماعها صباح اليوم وانتهى قرارها إلى تشكيل لجنة القيم من الأسماء السابق ذكرها فإنني أعرض قرار اللجنة العامة على المجلس، بحسب ما قال، وقد وافق المجلس إلى ما انتهى إليه قرار اللجنة العامة من تشكيل لجنة القيم.