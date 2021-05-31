"قومي حقوق الإنسان " يشيد بدور وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا

كتب- محمد نصار:

توجه فريق طبي من وزارة الصحة (محافظة الجيزة) لتطعيم كافة العاملين والباحثين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأشاد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، باستراتيجية وخطط وبرامج وزارة الصحة والجهود والتضحيات التي تبذلها جميع الأطقم الطبية في العمل على مستوى كافة المحافظات من أجل خدمة كافة المواطنين في مواجهة وباء كورونا منذ بداية الأزمة وحتى الآن، مما يساهم ويساعد في تخطي مراحل خطورة هذا الوباء وعدم اللجوء إلى الاختيارات الحادة مثل الأغلاق التام للوصول إلى منحنى الإصابات الأقرب لاستيعاب النظام الصحي.

وأكد فايق، على أن المحور الرئيسي في التنمية البشرية يرتكز علي التعليم والصحة، وأنه لا يمكن تحسين حياة الناس أو الحفاظ على الحق في الحياة دون توفير الصحة الجيدة وتعزيز الرعاية الصحية، وأنه أصبح من الضروري أن يدعم العالم جهود منظمة الصحة العالمية في مواجهة هذه الآفة للمساعدة في القيام بدورها تجاه الدول الأقل نموًا باعتبار أن العمل الجماعي هام وضروري لمواجهة هذه الآفة للوصول إلى منظومة صحية عالمية قادرة على مواجهة كل المخاطر التي تنتهك حقوق الإنسان وتهدده في صحته وحياته.

ودعا رئيس المجلس كافة المؤسسات والمواطنين إلى ضرورة التعاون لإنجاح خطط الدولة لاحتواء هذا الفيروس.