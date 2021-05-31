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الرئيس يصدق على قانون يمنح وزير البترول التعاقد مع شركات للبحث بالبحر الأحمر

10:41 ص الإثنين 31 مايو 2021
الرئيس يصدق على قانون يمنح وزير البترول التعاقد مع شركات للبحث بالبحر الأحمر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 160 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة "شل اكسبلوريشن آند برودكشن (93) بي في، وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر4) القابضة ذات نطاق محدود المحدودة، وشركة ثروة للبترول ش.م.م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.​

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير البترول القابضة للبترول شركة جنوب الوادي المصرية شركة شل اكسبلوريشن

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