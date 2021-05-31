Masrawy logo white

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم ورفع كفاءة قصر محمد على بشبرا

10:01 ص الإثنين 31 مايو 2021
اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم ورفع كفاءة قصر محمد على بشبرا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أعمال ترميم ورفع كفاءة قصر محمد على بشبرا.

ويعد قصر محمد على من أهم القصور في القاهرة و يرجع أهميته لكونه من أقدم و أفخم القصور في مصر حيث يبلغ عمره 200 عام بدأ محمد علي في بناء قصره في عام 1809 وأشرف علي الإنشاء مشيد عمائره ذو الفقار كتخدا، لذلك قامت وزارة السياحة والآثار بوضع خطة لتطويره وترميمه وافتتاحه للجمهور.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قصر محمد على شبرا

الخبر التالى:

مطار القاهرة يمنع دخول دخول اسرة سعودية وراكب هندي بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

1007

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

599

متعافون اليوم

261666

إجمالي الإصابات

15047

إجمالي الوفيات

191332

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا