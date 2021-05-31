اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم ورفع كفاءة قصر محمد على بشبرا

كتب- محمد سامي:

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أعمال ترميم ورفع كفاءة قصر محمد على بشبرا.

ويعد قصر محمد على من أهم القصور في القاهرة و يرجع أهميته لكونه من أقدم و أفخم القصور في مصر حيث يبلغ عمره 200 عام بدأ محمد علي في بناء قصره في عام 1809 وأشرف علي الإنشاء مشيد عمائره ذو الفقار كتخدا، لذلك قامت وزارة السياحة والآثار بوضع خطة لتطويره وترميمه وافتتاحه للجمهور.