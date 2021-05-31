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بعد قليل.. وزيرة الصحة توضح "معلومات مهمة" عن الفطر الأسود

10:01 ص الإثنين 31 مايو 2021
بعد قليل.. وزيرة الصحة توضح "معلومات مهمة" عن الفطر الأسود

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

تترأس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الوبينار العلمي الذي يعقد اليوم الاثنين؛ لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد فضلا عن بروتوكولات العلاج المحدثة.

وبحسب بيان للوزارة، فإن الوزيرة ستوضح "معلومات مهمة" عن الفطر الأسود في مصر.

يحضر الوبينار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، وأعضاء اللجنة العلمية، والأطباء في المستشفيات المتعاملة مع حالات كوفيد-١٩.

هالة زايد الفطر الأسود فيروس كورونا مكافحة كورونا الوبينار العلمي

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