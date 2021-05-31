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​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

04:00 ص الإثنين 31 مايو 2021
​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 57 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من (واشنطن، تورنتو، عمّان، بيروت، بغداد، لاجوس، اكرا، الدوحه، لندن، باريس، روما، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، جوبا، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، نيروبي، آديس أبابا، إربيل) و13 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) ورحلتين شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.​

شركة مصر للطيران فيروس كورونا حركة الطيران المطارات المصرية

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