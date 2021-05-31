"أحدب شوّال" يقترن بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم.. فجر الاثنين

كتب- يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي عند منتصف الليل اليوم الأحد 30 مايو 2021 وخلال الساعات قبل شروق شمس يوم الإثنين اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل جوهرة النظام الشمسي.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر الأحدب سيكون ظاهريا بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران، وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي مشاهده بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

وأوضحت أن زحل يعرف بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

وأشارت الجمعية، إلى أن حلقات زحل بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 حيث كان جانبها الشمالي في قمة وضوحه وكانت آخر مره يحدث ذلك في العام 1988 ورؤيتها التالية بنفس الكيفية ستكون في العام 2046.

وتابعت: وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة امام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

وأضافت الجمعية الفلكية بجدة: لذلك في فجر اليوم التالي (الثلاثاء 01 يونيو) سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق وسيصبح ظاهريا قرب المشتري، وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.