رئيس جامعة الزقازيق يكشف تطورات حالة المصابين الـ7 بـ"الفطر الأسود"

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق إن محافظة الشرقية تضم 7 حالات مصابة بالفطر الأسود، مبينًا أن مستشفيات الجامعة قبل جائحة كورونا كانت تستقبل سنويًا ما بين خمسة إلى 10 حالات مصابة بالفطر الأسود، حيث لم تكن مرتبطة وقتها بتداعيات كورونا.

كشف شعلان في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن أسباب وجود مثل هذه الحالات قبل جائحة كورونا في جامعة الزقازيق يعود لنقص المناعة لدى المصابين بسبب تلقي العلاج الكيماوي لمصابي السرطان بالإضافة لأمراض أخرى كثيرة مثل زرع الأعضاء وغيرها.

تابع أن جامعة الزقازيق ومنذ فبراير 2020 بها مستشفى عزل منذ بداية الجائحة، واستقبلت نحو 1600 حالة دخلت للعناية المركزة ولم تصب حالة منها بالفطر الأسود، مشيرًا إلى أن الـ7 حالات المصابة الآن بالفطر الأسود والتي أصيبت على مدار العشرة أيام الماضية داخل مستشفيات جامعة الزقازيق بها حالة واحدة لم تكن مصابة بالأساس بفيروس كورونا وحالتها خطيرة، بينما يبلغ المصابين بفيروس كورونا وأصيبوا بالفطر كأحد التداعيات 6 منهم واحدة حالتها خطيرة.

لفت شعلان إلى أن تصاعد الاصابات كمعدل في المتوسط بلغ سبع حالات في 10 أيام مقارنة بعدد يتراواح ما بين 5-10 مصابين سنويًا قبل الجائحة لا يعود إلى فيروس كورونا نفسه وإنما لعلاج الفيروس حيث أن انتشاره يعود إلى تطبيق الناس لبروتوكلات غير مسؤولة وغير موثقة تقضي بتناول مضادات حيوية بكثافة بالإضافة إلى الكورتيزون دون الرجوع لمتخصص، حيث أن الحالات المصابة كانت معزولة في المنزل.

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