القوى العاملة: تكريم العمال المثاليين بالصناعات الهندسية تقديرًا لعطائهم في العمل

كتب- يوسف عفيفي:

كرمّت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي، خلال احتفالية كبيرة، العمال المثاليين تقديرا لهم ولعطائهم غير المحدود في مجالات عملهم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبحسب بيان وزارة القوى العاملة اليوم، جاء ذلك بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص والعام، بمقر النقابة بشاطئ البيطاش العجمي بمحافظة الاسكندرية، في إطار احتفالات عيد العمال.

أكد ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، على دور عمال مصر في دعم ونهضة الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة مشيرا إلى كفاءة هؤلاء العمال ومعدنهم الأصيل والذي يظهر وقت الشدائد.

وأكد سعفان، أن المرحلة التى يمر بها الوطن الآن تتطلب منا جميعًا التكاتف لتوفير الأمن والعمل.. من أجل بناء مصر القوية.

من جانبه أكد المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، حرصه الدائم على تكريم العمال المثاليين والمتميزين بمختلف مواقع العمل والإنتاج، لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وبث روح الحماس والمنافسة الشريفة بين جميع عمال مصر، بما ينعكس على العملية الإنتاجية.

وأشار الفقي، إلى قيام التنظيم النقابي بما هو منوط به من مسئولية عن أكثرِ العناصر تأثيرًا في الاقتصاد القومي، وهم العمال عصب الاقتصاد وأساس بنائه ونهضته، مشددا على ضرورة التواصل الدائم بين اللجان النقابية والنقابات العامة لبحث مشاكل العمال، والنزول دائما لمواقع العمل لتحقيق التواصل الفعال مع العمال، والعمل المستمر على تعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، مما يعطي قدرا أكبر من الثقة في نفوس العمال بعقد لقاءات دورية فاعلة معهم كي تتكون ثقافة الحوار عند العمال.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم بعض العمال من الشركات، فضلا عن تكريم بعض العاملين نظرا لمجهوداتهم خلال الفترة السابقة لمواجهة جائحة كورونا ومنهم المهندسين اميرة متولي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية العامرية، ومروة فرج مفتش السلامة والصحة المهنية مكتب العامرية، وهويدا محمود حجازي مفتش السلامة والصحة المهنية مكتب الدخيلة.

حضر الاحتفالية فتحي عبداللطيف عضو الجمعية العمومية بالاتحاد العام لنقابات العمال، والدكتورة داليا المصري رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية لتنمية وبناء القدرات، والدكتورة ابراهيم الجمل نائبا عن الأزهر الشريف، وعدد كبير من نواب مجلس الشعب والشيوخ ولفيف من القيادات العمالية ورؤساء النقابات.

​