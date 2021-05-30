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الجيزة: حملات تطهير موسعة في الأحياء والمراكز والمدن لمجابهة كورونا

09:12 م الأحد 30 مايو 2021
الجيزة: حملات تطهير موسعة في الأحياء والمراكز والمدن لمجابهة كورونا

اللواء أحمد راشد

(أ ش أ):

أطلقت محافظة الجيزة اليوم الأحد، أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة يشترك فيها الأحياء والمراكز والمدن، وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطري والزراعة وسوق الجملة والمنطقة الصناعية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال أحمد راشد محافظ الجيزة - في بيان اليوم - إنه من المقرر أن تستمر تلك الحملات لمدة أسبوعين والتي تستهدف كافة الأحياء والمراكز والمدن على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم تجديدها بشكل دوري لضمان وصولها لجميع الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المنشآت التي سيتم تطهيرها ستشمل المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية ومراكز الشباب والأندية ومكاتب الطب البيطري ومحطات المياه والصرف والكهرباء والأسواق وأسواق الماشية والكنائس والأديرة والمساجد ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعي ودور الأيتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم.

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة المناطق التي تم تحديدها، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وكإجراء إحترازي لمنع أنتشار فيروس كورونا.

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أحمد راشد محافظ الجيزة محافظة الجيزة حملات تطهير فيروس كورونا الإجراءات الوقائية

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