Masrawy logo white

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظم لقاءات مع أعضائها الجدد

08:46 م الأحد 30 مايو 2021
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظم لقاءات مع أعضائها الجدد

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

(مصراوي):

نظمت لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمس السبت، عددًا من الاجتماعات مع 3 ممثلين من كل حزب من أحزاب التنسيقية؛ للتعرف على أفكارهم ورؤيتهم لتطوير العمل السياسي، داخل التنسيقية وخارجها.

وضمت لجنة الاحتياطي التي قادت هذه الاجتماعات بلال حبش نائب محافظ بني سويف وصابرين حجازي أمين سر التنسيقية وعلاء عصام عضو مجلس النواب، وأبدى المنظمون للقاء سعادتهم بالأفكار والمقترحات التي استمعوا لها من قبل أعضاء لجنة الاحتياطي بالتنسيقية.

شارك في الاجتماعات شباب أحزاب الوفد، والمصريين الأحرار، التجمع، والريادة، والإصلاح والنهضة، والأحرار الدستوريين، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، وحقوق الإنسان والمواطنة، والمصري الديمقراطي، والجيل، ومصر بلدي، ومصر الحديثة، والغد، والنور، والعدل، والاتحاد.

أثنى المنظمون على ما عرضه الشباب الذين تحدثوا حول رؤيتهم لأهمية المشاركة في وضع برامج سياسية وبحث ملفات في مختلف القضايا، مؤكدين أن شباب لجنة الاحتياطي تضم كوادر في مختلف المجالات.​

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بلال حبش محافظ بني سويف حزب الوفد حزب المصريين الأحرار

الخبر التالى:

إلغاء التأشيرات وتوحيد إجراءات السفر.. 10 توصيات للملتقى العربي الـ13 للإعلام السياحي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أقرتها الحكومة رسميًا.. ننشر مواعيد إغلاق وفتح المحلات الجديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا