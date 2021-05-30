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غدًا.. وزيرة الصحة توضح "معلومات مهمة" عن الفطر الأسود

08:41 م الأحد 30 مايو 2021
غدًا.. وزيرة الصحة توضح "معلومات مهمة" عن الفطر الأسود

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

تترأس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الوبينار العلمي الذي يعقد غدًا الاثنين، لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد فضلا عن بروتوكولات العلاج المحدثة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، فإن الوزيرة ستوضح "معلومات مهمة" عن الفطر الأسود في مصر.

يحضر الوبينار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، وأعضاء اللجنة العلمية، والأطباء في المستشفيات المتعاملة مع حالات كوفيد-19.

هالة زايد وزارة الصحة الفطر الأسود فيروس كورونا

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