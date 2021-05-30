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"المصرية للشراء الموحد": التعاقد على شراء 41 مليون جرعة جديدة من 3 لقاحات لكورونا

07:19 م الأحد 30 مايو 2021
"المصرية للشراء الموحد": التعاقد على شراء 41 مليون جرعة جديدة من 3 لقاحات لكورونا

قاح كورونا

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد استمرار الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات، التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق؛ من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبي بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة.

من ناحيته، أشار اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الإماراتية التي حصلت على حق التوريد للقاح "سبوتنيك" الروسي بالمنطقة، على 20 مليون جرعة، وسيتم التوريد حتى نهاية العام، كما تم التعاقد مع البنك الأفريقي على توريد 20 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، وفي الوقت نفسه تم التعاقد على مليون جرعة من "سينوفاك" الصيني.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء لقاح كورونا فيروس كورونا

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