حدث في 8 ساعات| 10 فئات عرضة للفطر الأسود وزيادة أسعار الزيت المدعم وطقس الاثنين

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث أكد السيسي لـ"أبو مازن دعمه للقضية الفلسطينية، ومجلس الوزراء ينفي نقص الأمصال الطبية، والأرصاد تعلن درجات حرارة الاثنين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: