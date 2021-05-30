حدث في 8 ساعات| 10 فئات عرضة للفطر الأسود وزيادة أسعار الزيت المدعم وطقس الاثنين
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث أكد السيسي لـ"أبو مازن دعمه للقضية الفلسطينية، ومجلس الوزراء ينفي نقص الأمصال الطبية، والأرصاد تعلن درجات حرارة الاثنين.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
الرئيس السيسي يوجّه بتدقيق دراسات استصلاح الأراضي في سيناء من جميع
-
الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية لكوريا
-
السيسي يوجّه بتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتوفير منتجات
-
بينهم الأطفال المبتسرون.. الصحة: 10 فئات أكثر عرضة للإصابة بالفطر
-
كل 3 أشهر.. التموين: لجنة عليا للزيوت تجتمع كل 3 أشهر لتحديد السعر
-
الرئيس السيسي يؤكد لـ "أبو مازن" حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطيني
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان