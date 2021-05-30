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حدث في 8 ساعات| 10 فئات عرضة للفطر الأسود وزيادة أسعار الزيت المدعم وطقس الاثنين

07:04 م الأحد 30 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| 10 فئات عرضة للفطر الأسود وزيادة أسعار الزيت المدعم وطقس الاثنين

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث أكد السيسي لـ"أبو مازن دعمه للقضية الفلسطينية، ومجلس الوزراء ينفي نقص الأمصال الطبية، والأرصاد تعلن درجات حرارة الاثنين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي فيروس كورونا كوريا الجنوبية وزارة الصحة القوات المسلحة الفطر الأسود محمد فريد معرض الصناعات الدفاعية محمد زكي أسعار الزيوت وزارة التموين الطقس

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