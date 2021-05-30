خالد أبو بكر يكشف حقيقة تدخل "المنظمة البحرية" في تحقيقات السفينة الجانحة "إيفرجيفن"

(مصراوي):

قال خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس في ملف التفاوض مع السفينة الجانحة "إيفرجيفن" إن اللجنة أعدت ملفًا كاملًا عن واقعة السفينة والخسائر التي تكبدتها الهيئة، مضيفًا أن مسار التفاوض في الأزمة بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة، باستئناف رحلتها ومغادرة المجرى الملاحي بقناة السويس، فيه احترام متبادل بين الطرفين وحفاظًا على المصالح المشتركة بين الجانبين.

ونفى خالد أبو بكر، في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم في مركز المحاكاة والتدريب البحري بمدينة الإسماعيلية، تدخل منظمات دولية في سير التحقيقات، مؤكدًا أن رئيس المنظمة البحرية طلب الاطلاع على التحقيق وتم إرسال نسخة له، ولكن جميع الإجراءات القانونية تتم داخل مصر، والمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية هي صاحبة القرار في أي شيء يخص السفينة، مشيرًا إلى أن القانون يؤكد عدم مغادرة سفينة بدون دفع الغرامات المالية المقررة.

وأكد "أبو بكر"، أن الهيئة تواصل عملية التفاوض مع الشركة المالكة بالتوازي مع الجزء القانوني، الذي يضمن حقوق مصر الكاملة، مضيفًا أن هناك بوادر لحل أزمة التفاوض خلال الأسابيع المقبلة، والشركة المالكة تقدر الدور المصري في إنقاذ السفينة، وهناك بشائر في عملية التفاوض، مشيرًا إلى أن اللجنة القانونية التي يترأسها جمعت كل التفاصيل والأسانيد القانونية اللازمة حول الواقعة لتدعيم موقف هيئة قناة السويس القانوني والتفاوض مع أطراف الأزمة بما يضمن حقوقها.

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