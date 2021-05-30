الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بكانج أون هوا وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية (DAPA) لجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا في زيارة تستغرق عدة أيام في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وتناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مجالات التصنيع الدفاعي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات لا سيما في مجالات التعاون مع الشركات الكورية العاملة فى المجالات المختلفة للصناعات الدفاعية.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين، فضلاً على التطلع لتطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع العسكري.

وأعرب الوزير الكوري الجنوبي عن تطلع بلاده للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية "EDEX -2021" والذي تقام فعالياته خلال شهر ديسمبر 2021 بالقاهرة باعتباره حدثًا عالميًا في تعزيز الصناعة الدفاعية يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية والأمنية.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر.

