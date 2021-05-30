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أنشطة مكثفة للتدريب المصري الباكستاني المشترك "حماة السماء -1"

05:20 م الأحد 30 مايو 2021
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الباكستاني المشترك "حماة السماء -1"

التدريب المصري الباكستاني

كتب- محمد سامي:

واصلت عناصر قوات الدفاع الجوي المصرية والباكستانية تنفيذ فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "حماة السماء -1"، والذي تشارك به عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المصرية والباكستانية المختلفة.

وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والباكستانية، بتنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية التي تناولت مناقشة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة، وتنظيم معرضًا لأسلحة ومعدات الدفاع الجوي المشتركة في التدريب بحضور قائد قوات الدفاع الجوي المصري والفريق محمد حيدر مدير عام الأركان المشتركة الباكستانية.

ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عددًا من التدريبات التكتيكية المشتركة، ظهر خلالها مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من دقة وكفاءة عالية خلال تنفيذها كافة المهام التى تكلف بها.

يأتي التدريب "حماة السماء -1" في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك لقوات الدفاع الجوي مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة.

التدريب المصري الباكستاني حماة السماء -1 الدفاع الجوي المصرية الدفاع الجوي الباكستاني

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