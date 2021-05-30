بينهم الأطفال المبتسرون.. الصحة: 10 فئات أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود

كتب- أحمد جمعة:

كشف تقرير رسمي أعدته وزارة الصحة والسكان، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، الذي أثار جدلًا منذ الأيام الماضية، في أعقاب الإعلان عن إصابة الفنان سمير غانم به قبيل وفاته.

وبحسب التقرير الذي أعدته إدارة مكافحة العدوى بالوزارة، وحصل عليه مصراوي، فإن الفطر الأسود مرض فطري يصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور مستوى الجهاز المناعي، ولكنها نادرة الحدوث وتصيب عادة الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه.

كما قد تمتد الفطريات إلى الرئتين أو الجهاز الهضمي أو حتى الأوعية الدموية، كما يمكن أن تحدث أيضًا على الجلد عند حدوث جرح أو حرق أو أي إصابات أخرى للجلد.

أما الأشخاص المعرضون للإصابة بالفطر الأسود، فهم:

- مرضى السكري غير المتحكم به والمتأثرين بمضاعفاته الشديدة خاصة الغيبوبة السكرية المصاحبة بحموضة الدم.

- مرضى السرطان في حالاته المتأخرة

- مرضى الإيدز

- المرضى الذين تلقوا نقل الأعضاء أو نقل للخلايا الجذعية.

- الهبوط الشديد في عدد كرات الدم البيضاء

- الاستخدام المفرط لفترات طويلة للكورتيزون

- مدمنو المخدرات المحقونة

- الحروق

- الجراحات والجروح

- المبتسرين وحديثي الولادة منقوصي الوزن

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