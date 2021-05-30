التنمية المحلية: خطة لتطوير 600 مجزر على مراحل

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الشركة المعنية بتنفيذ المشروع القومي لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من قيادات الوزارة.

وشهد الاجتماع متابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لمحافظة دمياط فيما يخص الموقف التنفيذي للمجزر الآلي الجديد بالمحافظة والذي يتم تنفيذه بمنطقة شطا بتكلفة حوالي 199 مليون جنيه.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض الموقف التنفيذ لتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى المحافظات عبر 3 مراحل بالتعاون مع وزارتي الزراعة والإسكان.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها وفق أحدث النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر حكومي خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منها تطوير 147 مجرزاً بتمويل من الوزارة على 3 مراحل، وقد تم تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، واستعانت الوزارة في أعمال الإشراف على التنفيذ بالجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستيفاء متطلباتها في السلامة الغذائية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه جار الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 47 مجزرا خلال المرحلة العاجلة بتكلفة حوالي 1.6 مليار جنيه وسيتم نهوها خلال شهرين مع مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن الدولة تولي اهتماماً بهذا الملف وتسعى للقضاء على الذبح خارج المجازر وتطوير ورفع كفاءة حوالي 600 مجزر بمختلف محافظات الجمهورية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذه المنظومة وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى.

ووجه بتكثيف الأعمال الجارية والإسراع في تنفيذ المجزر الآلي بدمياط والانتهاء منه في التوقيتات الزمنية المحددة خاصة عمليات توريد المعدات الكهروميكانيكية والأعمال الإنشائية والتشطيبات لخدمة مواطني المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.

وخلال الاجتماع استعرض مسؤولو الشركة بعض نماذج إدارة وتشغيل وصيانة المجازر والذي أعدته الشركة فيما يخص المعدات والآلات الفنية وتوفير الأطقم الفنية المدربة والمؤهلة للعمل في تلك المنظومة.