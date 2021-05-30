لمنع انتشار العدوى.. توجيه عاجل من الصحة لمصابي كورونا

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة نصيحة للمواطن المصاب بفيروس كورونا المستجد وذلك لمنع انتشار العدوى بين باقي أفراد الأسرة.

وقالت الصحة، في منشور توعوي لها، الاثنين: "في حالة إصابتك بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) احرص على تنظيف الأسطح المشتركة لمنع انتقال العدوى لبقية أفراد الأسرة".

ويمكن التواصل مع غرفة وزارة الصحة لمتابعة مصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي من خلال إرسال كلمة (عزل) في رسالة إلى الرقم 1440.