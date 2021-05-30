بعد قرار الحكومة.. "النواب" يخطر "الشيوخ" بسحب مشروع قانون المحميات الطبيعية

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، ورود رسالة من رئيس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن سحب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المحميات الطبيعة، والذي سبق وتم إرساله إلى الغرفة الثانية لأخذ رأيه فيها.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس مجلس النواب، في جلسة سابقة، سحب الحكومة عدد من مشروعات القوانين المقدمة؛ ومنها مشروع قانون المحميات الطبيعية.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن تلقي رسائل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يخطره فيها أن مجلس الوزراء قرر سحب عدة قوانين سبق التقدم بها إلى المجلس، وتشمل ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، ومشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللا سلكية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة، ووفقًا للوائح فإنه من المنتظر أن تخطر اللجان المختصة بذلك.