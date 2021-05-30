عبوة بوزن جديد.. التموين تقرر رسميا زيادة سعر الزيت على البطاقات

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كتب- محمد سامي:

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة سعر لتر الزيت على عبوة التموين بنحو 4 جنيهات، واستحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيها، وقد جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة صباح اليوم الأحد.

كانت الوزارة تطرح عبوة اللتر 1000 مللي بسعر 17 جنيها، ووفق القرار الجديد ستكون بـ21 جنيها، اعتبارا من أول يونيو، كمان قررت الوزارة استحداث عبوة زيت سعة 800 مللي، بسعر 17 جنيها.

وجاء نص القرار وفق البيان كما يلي: حتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظرًا لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملم بالسعر المعلن 17 جنيهًا، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيهًا للمستهلك النهائي، اعتبارا من 1-6-2021؛ لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأية ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين. بحسب تصريحات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين.

وأشار تقرير لهيئة السلع التموينية إلى أسعار الزيوت الخام خلال الفترة المذكورة (تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر ٢٠٢٠ إلى مايو ٢٠٢١)، في ما يلي:

- قد تراوحت الأسعار منذ ديسمبر حتى الآن من 13920 جنيه للصويا الخام المحلي إلى 19265 ألف جنيه.

- ومن 860 دولارًا للطن الصويا الخام المستورد إلى 1263 دولارًا بما يعادل 19830 جنيهًا، وكانت نسبة الزيادة في حدود من 42% إلى 44%.

- بالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% إلى 55%.