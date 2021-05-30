Masrawy logo white

بعد شهر.. تطبيق منظومة البناء الجديدة على جميع المدن.. وهذا موقف القرى

11:13 ص الأحد 30 مايو 2021
بعد شهر.. تطبيق منظومة البناء الجديدة على جميع المدن.. وهذا موقف القرى

منظومة البناء الجديدة

كتب- محمد نصار:

شهر تقريبا مر على بدء التطبيق التجريبي لمنظومة البناء الجديدة في 27 مركزا ومدينة وحيا تم اختيارهم على مستوى المحافظات.

ويتبقى بحسب إعلان الحكومة عن فترة تطبيق المنظومة الجديدة شهر فقط على انتهاء الفترة التجريبية والمحددة بنهاية شهر يونيو القادم.

وكانت الحكومة أعلنت عن تطبيق منظومة البناء الجديدة على 27 مركزا ومدينة وحيا على مستوى الجمهورية بشكل تجريبي لمدة شهرين تبدأ من 1 مايو الجاري وتنتهي بنهاية يونيو القادم.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم تعميم المنظومة البنائية على مستوى مدن الجمهورية بداية من أول يوليو القادم.

وحول موقف القرى المصرية من تطبيق هذه الاشتراطات، أوضح قاسم، أنها لا تخضع لمنظومة البناء المصرية، ويسير العمل بها وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.​

منظومة البناء الجديدة منظومة البناء المدن الدكتور خالد قاسم التنمية المحلية

الخبر التالى:

درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين 31 مايو (القاهرة 40)

كورونا.. لحظة بلحظة

1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين 31 مايو (القاهرة 40)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا