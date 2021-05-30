بعد شهر.. تطبيق منظومة البناء الجديدة على جميع المدن.. وهذا موقف القرى

كتب- محمد نصار:

شهر تقريبا مر على بدء التطبيق التجريبي لمنظومة البناء الجديدة في 27 مركزا ومدينة وحيا تم اختيارهم على مستوى المحافظات.

ويتبقى بحسب إعلان الحكومة عن فترة تطبيق المنظومة الجديدة شهر فقط على انتهاء الفترة التجريبية والمحددة بنهاية شهر يونيو القادم.

وكانت الحكومة أعلنت عن تطبيق منظومة البناء الجديدة على 27 مركزا ومدينة وحيا على مستوى الجمهورية بشكل تجريبي لمدة شهرين تبدأ من 1 مايو الجاري وتنتهي بنهاية يونيو القادم.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم تعميم المنظومة البنائية على مستوى مدن الجمهورية بداية من أول يوليو القادم.

وحول موقف القرى المصرية من تطبيق هذه الاشتراطات، أوضح قاسم، أنها لا تخضع لمنظومة البناء المصرية، ويسير العمل بها وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.​