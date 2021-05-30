وزير خارجية إسرائيل يصل للقاهرة للقاء سامح شكري

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، جابي أشكنازي، وزير خارجية إسرائيل، في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات، يلتقي خلالها نظيره سامح شكري، ويعقد جلسة مباحثات تتناول أكثر من ملف، ضمن تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن وزير الخارجية الاسرائيلي وصل على طائرة خاصة، وتم استقباله وإنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.

وكان سامح شكري وزير الخارجية قد أكد أن الرؤية المصرية ترتكز على 4 محاور أساسية، تشمل أولا دعم وتثبيت وقف إطلاق النار، ثانيا دفع آفاق التسوية السياسية بإطلاق مفاوضات جادة ، تهدف إلى التوصل إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات القانونية الدولية ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، تفاديا لتكرار جولات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ثالثا تقديم الدعم الإنساني اللازم، حيث قامت مصر بفتح معبر رفح لضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، ورابعا ضرورة تحمل المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان مسئوليته كاملة.​