لدعم جهود التحول الرقمي.. برلماني يطالب الحكومة بخطة للقضاء على الأمية الرقمية

كتب- مصراوي

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن جهود الحكومة لمحو الأمية الرقمية، وما تم تنفيذه من الخطة التي سبق وتم الإعلان عنها؛ خصوصًا أن الدولة تتجه نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات والشمول المالي، وكل هذه الخطوات من شأنها القضاء على الأمية؛ بل وتعزيز جهود الثقافة والتحصيل العلمي، لتحقيق الفلسفة المرجوة من ميكنة الخدمات في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات وفقًا لخطة التنمية الشاملة.

وأوضح محسب، خلال بيان له اليوم الأحد، أن المطلوب محو الأمية الرقمية، وليس أمية القراءة والكتابة فقط؛ ففى الوقت الذي تسعى فيه الدولة لميكنة كل الخدمات هناك بعض المناطق في عدد من المحافظات تعاني بشكل كبير ارتفاع نسبة الأمية في القراءة والكتابة، بالإضافة إلى أزمة التسرب من التعليم، تلك المشكلة التي ما زالت قائمة على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي لها، وهذه المحاور جميعها تستوجب آلية محددة للتعامل معها، وضرورة أن تكون هناك متابعة بشكل دوري لما يتم تنفيذه على الأرض في هذا الصدد.

وطالب عضو مجلس النواب بعمل إحصائية دقيقة لمعدلات الأمية؛ سواء الخاصة بالقراءة والكتابة، أو الأمية الرقمية، بالإضافة إلى الأماكن التي تعاني بكثرة نسبة الأمية، ومن ثمَّ يتم تكثيف الجهود والعمل على القضاء عليها من خلال خطوات جادة على الأرض، على أن يكون للمجتمع المدني دور في هذا الملف الحيوي، ومن ثم تتم متابعة الجهود المبذولة بشكل نصف سنوي للقضاء على بعض الملاحظات التي قد تكون سببًا في عدم الوصول إلى الأهداف المنشودة .