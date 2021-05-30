وزيرة الثقافة تشهد عرض مختارات من أوبرا عايدة (صور)

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شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عرض مختارات من أوبرا عايدة التي قدمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لأول مرة على مسرح النافورة.

وقالت عبدالدايم: "عايدة أحد الأيقونات الكلاسيكية لفن الأوبرا ومن أشهر العروض العالمية المستلهمة من الحضارة الفرعونية"، مشيرة إلى أنها ستبقى حالة فنية خاصة ونموذجا لتفاعل المبدعين الأجانب مع تاريخ مصر العريق.

وأضافت: "عرض مختارات منها على مسرح النافورة منحها رونقًا خاصًا ومذاقًا جديدًا، وأشادت بالعرض وتكامل عناصره الفنية مثمنة تكاتف فريق العمل الذي بذل الكثير من الجهد لخروجه بالشكل الأمثل".

يذكر أن عرض مختارات من أوبرا عايدة ضم أهم المشاهد التى جاءت فى العمل الفنى العالمى والذى كتب موسيقاه الإيطالي العالمى فيردى، ووضع نصه الغنائي الإيطالي جيسلا نزوني عن قصة عالم الآثار الفرنسى اوجست مارييت وأداها نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى وصاحبه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالي إليو أورتشولو بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة باشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب كارمين كولنجلي ومن إخراج هشام الطلى.​