​الزراعة: استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الإجازة

11:58 م الإثنين 03 مايو 2021
​الزراعة: استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الإجازة

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول حالات التعدي على الأراضي الزراعية أمس الأحد على مستوى الجمهورية.

وقال أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية، بلغت 29 حالة بإجمالي مساحة فدان وأربعة عشر قيراط، وأفاد التقرير بأنه تم إزالة 24 حالة بمساحة فدان وخمسة قيراط وجاري إزالة الأخرى بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن غرفة العمليات بالإدارة كانت تعمل على مدار الساعة منذ بداية الإجازة الاثنين الماضي لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية وتلقي بلاغات المواطنين في هذا الشأن.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة وجّه بمنع التعدي على الأراضي والتصدي بمنتهى الحزم مع ذلك، والإزالة في المهد وإعادة الشيئ إلى أصله مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

السيد القصير وزير الزراعة الأراضي الزراعية إزالة التعديات

الخبر التالى:

​محمود عبدالشكور يصدر "ونس الكتب" عن منشورات إبييدي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 229635

    عدد المصابين

  • 172342

    عدد المتعافين

  • 13469

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحكومتان المصرية والفرنسية توقعان عقد توريد 30 طائرة "رافال"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا