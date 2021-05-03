​الزراعة: استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الإجازة

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول حالات التعدي على الأراضي الزراعية أمس الأحد على مستوى الجمهورية.

وقال أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية، بلغت 29 حالة بإجمالي مساحة فدان وأربعة عشر قيراط، وأفاد التقرير بأنه تم إزالة 24 حالة بمساحة فدان وخمسة قيراط وجاري إزالة الأخرى بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن غرفة العمليات بالإدارة كانت تعمل على مدار الساعة منذ بداية الإجازة الاثنين الماضي لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية وتلقي بلاغات المواطنين في هذا الشأن.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة وجّه بمنع التعدي على الأراضي والتصدي بمنتهى الحزم مع ذلك، والإزالة في المهد وإعادة الشيئ إلى أصله مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

