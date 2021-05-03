أستاذ علم أوبئة: الإصابة بجلطات نتيجة لقاح كورونا "نادرة جدا" والبديل كارثي

10:20 م الإثنين 03 مايو 2021
أستاذ علم أوبئة: الإصابة بجلطات نتيجة لقاح كورونا "نادرة جدا" والبديل كارثي

لقاحات كورونا

(مصراوي):

نفى الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، ما تردد حول تسبب لقاح كورونا في الإصابة بجلطات، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، وأن النسبة المتعارف عليها دوليًا تختلف من لقاح إلى آخر، ولا تتجاوز 4 أشخاص في المليون، على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن تناول الأسبرين للوقاية من احتمال الإصابة بالجلطات غير صحيح على إطلاقه، مؤكدًا أن ذلك يكون من خلال الطبيب المعالج فقط.

وقال عنان في بث مباشر على الحساب الرسمي لموقع "مصراوي"، عبر موقع التواصل "فيسبوك" إنه يجب تناول اللقاح دون خوف من الجلطات لأن البديل سيكون كارثي، وهو الإصابة بالفيروس، الذي يمكن أن يسبب الجلطات بنسبة 16% أي 16 بين كل مائة مصاب، أما اللقاح فعلى أقصى تقدير 4 في المليون، ويمكن تلافيها بسهولة إذا حدثت.​

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