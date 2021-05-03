"القومي للترجمة" يمد باب التقديم لجائزتي "ثروت عكاشة" حتى 20 مايو

(مصراوي):

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مد باب التقديم لجائزتي ثروت عكاشة لترجمة الفنون من اللغة العربية وإليها.

أولًا: الجائزتان:

- جائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون من العربية.

- جائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون إلى العربية.

مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري لترجمة الفنون من العربية، و30 ألف جنيه مصري لترجمة الفنون إلى العربية، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

(تقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية والمترجمين والناشرين، علمابأن قيمة الجائزة تمنح كاملة للمترجم).

ثانيًا: شروط التقدم للجائزتين:

أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية.

أن يكون العمل المترجم حاصلًا على حقوق الملكية الفكرية.

أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية.

أن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.

أن يلتزم العمل المترجَم بالحدود الاصطلاحية الدقيقة المُجمَع عليها لدى المتخصصين في مجالات الفنون البصرية والسمعية، من اصطلاحات أسلوبية، وتقنية، وجمالية، وتاريخية.

لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة أخرى في الوقت نفسه.

لا يجوز لمن يفوز بالجائزة التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات.

لا يجوز التقدم بعمل له مراجع للترجمة.

ثالثًا: الأوراق والوثائق المطلوبة:

نموذج المشاركة في الجائزة (أمانة الجائزة بالمركز/على الموقع الرسمي)

تعريف بالعمل المترجم فيما لا يزيد على ألف كلمة.

سيرة ذاتية حديثة مختصرة وصورة شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.

خمس نسخ من العمل الأصلي وخمس من الترجمة (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواءفاز العمل أو لم يفز).

تستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز بإدارة التدريب والجوائز يوميًا وحتى 20 مايو الجاري يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً كل يوم عدا الجمعة والسبت، ولن يلتفت للأعمال أو الترشيحات الواردة بعد هذا التاريخ.