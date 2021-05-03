سفير موسكو بالقاهرة: السياحة الروسية تعود لمصر بداية شهر يونيو المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن، السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو عودة السياحة الروسية بشكل كامل إلى مصر من جديد خلال شهر من الآن، وتحديدًا بداية شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بأحد الفنادق، عقب تفقده، مطار الغردقة وعددا من الفنادق والمعالم بالمدينة، وذلك خلال زيارته التي التقى خلالها اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبحضور فيكتور فوروباييف، القنصل الروسي بمدينة الغردقة.

وأضاف السفير، أن عودة الروس ستكون بعد إنهاء كافة الاستعدادات والتنسيق بين الشركات المصرية والروسية، متابعا: "موسكو تتابع جهود مصر التي تسير نحو التنمية الحقيقة، خاصة مع وجود حليفنا القوي الرئيس عبدالفتاح السيسي، القادر على مواجهة التحديات التي تواجه بلاده".

وشدد على الرغبة الجامحة لدى السائحين الروس لزيارة المنتجعات المصرية في أقرب وقت، مؤكدًا أنها من أكثر الوجهات السياحية جذبًا لهم، وأن هناك ما يقرب من 20 ألف مواطن روسي مقيمين بالغردقة إقامة شبه دائمة من الجالية الروسية.

وتوقع سفير موسكو، توافد أعداد كبيرة من الروس فور بدء تشغيل خطوط الطيران المباشر لمصر، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات صحية وأمنية، يجعل مصر من أولى المقاصد السياحية للروس في الفترة الحالية والمقبلة، مشيراً إلى تسيير رحلات منتظمة للشركة الوطنية الروسية "إيرفلوت" مباشرة إلى الغردقة، موضحاً أن مدينة السحر والجمال هي المقصد الرئيسي بالنسبة لهم.

وأكد أن مصر تجنبت سيناريو انتشار فيروس كورونا بشكل مدمر، كما يحدث مثلا في الهند، واتخذت إجراءات قوية أبقت على مدنها السياحية آمنة، كما تسير بخطى ثابتة تجاه حماية الشعب من فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه دول العالم.

من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر، جاهزية مدينة الغردقة من الناحية الأمنية والصحية وكذلك البنية التحتية والمنشآت السياحية لاستقبال السياح الروس، لافتاً إلى أنه عقد أيضاً لقاء موسعا مع كبار رجال الأعمال ممن يتعاملون مع منظمي الرحلات الروسية، حيث بدأ التحرك الفعلي بين الطرفين والتنسيق الكامل استعداداً لاستقبال الرحلات الروسية.

وأشار المحافظ، إلى أنه يجري تطعيم جميع العاملين في المنشآت السياحية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تطعيم جميع الفئات من المتعاملين مع السياح ( العاملين في البازارات السياحية – سائقي التاكسي -… إلخ).

ولفت إلى قيام المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لاتخاذ اللازم نحو تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ثقته التامة في وعي مواطني المحافظة في تطبيق تلك الإجراءات، لحرصهم الكامل على عودة السياحة بكامل طاقتها، لأنها مصدر رزقهم، ولعلمهم التام بأهمية الحفاظ على سلامتهم وسلامة السائحين الوافدين إلى مدن محافظة البحر الأحمر.​