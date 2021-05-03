بالفيديو.. أستاذ علم الأوبئة: لم نصل لذروة الموجة الثالثة من كورونا حتى الآن

(مصراوي):

حذر الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، من انتشار فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.

وقال في بث مباشر على الحساب الرسمي لموقع "مصراوي"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الوضع مرعب، لأننا لم نصل إلى ذروة الموجة الثالثة حتى الآن، ومن المتوقع أن نصل إليها بعد العيد بأسبوع، وبالتالي فإن أمامنا حوالي شهر ونصف إلى أن تنكسر هذه الموجة.

وطالب الجمهور بضرورة الاحتياط وأخذ الحذر قدر الإمكان حتى تمر هذه الفترة بسلام، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بداية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتطهير الأيدي وعدم السلام بالأيدي.

كما شدد على ضرورة تناول لقاح كورونا، لأنه أفضل حل حتى الآن، مؤكدًا أن أزمة الهند كانت بسبب تعاونها في أخذ اللقاح، خاصة أنها كانت تصنع اللقاح للغير على أرضها وكانت تهتم بتصديره، ما أدى إلى تفاقم الوضع الصحي فيها، وعندما استفاقت على ضرورة تطعيم شعبها، كانت الكميات التي لديها قليلة ولم تكفِ.

وطالب بضرورة الاستفادة من التجربة الأمريكية التي يبلغ شعبها أكثر من 300 مليون نسمة. كانت معدل الوفيات أكثر من 5 آلاف شخص يوميًا قبل تعميم اللقاح، ثم انخفضت الإصابات إلى حوالي 700 بعد هذه الحملة.​