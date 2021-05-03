"التضامن" تنظم أول قافلة لتطعيم الكبار بلا مأوى بالشرقية بلقاح مضاد لفيروس "كورونا"
القاهرة- (أ ش أ):
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مديرية الصحة بالشرقية، أول قافلة لتطعيم الكبار بلا مأوى بمجمع رعاية الأطفال والكبار بالشرقية ضد فيروس "كورونا"، من خلال البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر".
وأفادت الوزارة - في بيان لها اليوم الاثنين - بأنه تم تطعيم 180 مسنًا من بينهم 138 رجلاً و42 سيدة، بالإضافة للعاملين بالدار وعددهم 80 موظفًا.
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