ضبط 2 طن أسماك مملحة فاسدة داخل مخزن غير مرخص في الجيزة

08:44 م الإثنين 03 مايو 2021
ضبط 2 طن أسماك مملحة فاسدة داخل مخزن غير مرخص في الجيزة

أسماك مملحة فاسدة

القاهرة- (أ ش أ):

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 2 طن أسماك مملحة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك بداخل مخزن بدون ترخيص بالجيزة.

كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المختصة أسفرت جهودها عن ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسماك المملحة "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام)؛ لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى بلغت 400 صندوق بإجمالي وزن 2 طن جميعها فاسدة، بقصد طرحها للبيع على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري ، والعمل على ضبط الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع والتصدى لجرائم السلع المقلدة والمغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك لحماية جمهور المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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أسماك مملحة فاسدة الجيزة مخزن غير مرخص وزارة الداخلية

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